Paga dal parrucchiere e vince 100mila euro alla lotteria degli scontrini

Una normale messa in piega, pagata 46 euro con il bancomat, si è trasformata in una sorpresa da 120mila euro. È quanto accaduto a una cliente di un salone di acconciature di Grosseto, risultata vincitrice di uno dei premi della Lotteria degli scontrini.

La cliente, che preferisce mantenere l'anonimato, riceverà 100mila euro dall'Agenzia delle Entrate. Ma la fortuna ha bussato anche alla porta del titolare dell'attività: ad Alessandro Pareti, titolare del salone e delegato di Confartigianato nell'area grossetana, spettano infatti altri 20mila euro.

Una notizia arrivata attraverso una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che, almeno inizialmente, aveva fatto temere a Pareti tutt'altra sorpresa. "Quando ho visto la comunicazione ho temuto il peggio – racconta l'imprenditore –. Poi è arrivata la bellissima sorpresa".

A far scattare la vincita è stato proprio quel pagamento elettronico da 46 euro. Un gesto ormai ordinario, effettuato per una prestazione altrettanto ordinaria, che ha permesso alla cliente di partecipare all'estrazione prevista dalla Lotteria degli scontrini.

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