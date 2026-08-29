Posti esauriti per l’edizione 2026 di “Pubblica…mente a Marcignana"

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Posti esauriti per l’edizione 2026 di “Pubblica…mente a Marcignana - Tutti insieme per Lilith”, iniziativa benefica per sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith, a cura delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in programma il 2 settembre 2026 alle ore 20 al Circolo MCL di via della Nave di Marcignana 37 a Empoli.

Le prenotazioni per il tradizionale evento di fine estate nella frazione empolese, occasione anche per fare il punto sulle attività promosse dal centro antiviolenza empolese, sono quindi chiuse.

Il Centro Aiuto Donna Lilith e le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, all’interno delle quali il centro antiviolenza è nato nel 2002, ci tengono a ringraziare sinceramente tutte e tutti coloro che, in ogni occasione, scelgono di sostenere le loro iniziative, con grande sensibilità e generosità, dimostrando attenzione per le attività svolte in favore della comunità e delle persone in condizione di fragilità, come le donne e i minori vittime di violenza.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
28 Agosto 2026

Annullato il concerto a Empoli di Tony Boy, arrestato pochi giorni fa

Tony Boy non si esibirà a Empoli, è ufficiale, è stato annullato il concerto del 29 agosto. Il cantante è stato arrestato pochi giorni fa e non sarà quindi a [...]

Empoli
Attualità
28 Agosto 2026

Torna "GenZone" nell'area contenuti del Beat festival

"GenZone" nasce dal tavolo di coprogrammazione per le politiche giovanili avviato nel 2025 sul territorio comunale. Intercettare, avvicinarsi, ascoltare, incontrare, dare risposte con modelli di intervento innovativi alla parte più [...]

Empoli
Attualità
28 Agosto 2026

Giovani musicisti da tutta Europa a Empoli: al via la European Youth Orchestra 'Ferruccio Busoni'

Dal 29 agosto al 4 settembre Empoli accoglierà i giovani talenti della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” (EYOFB), il progetto internazionale ideato e organizzato dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina