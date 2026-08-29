Posti esauriti per l’edizione 2026 di “Pubblica…mente a Marcignana - Tutti insieme per Lilith”, iniziativa benefica per sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith, a cura delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in programma il 2 settembre 2026 alle ore 20 al Circolo MCL di via della Nave di Marcignana 37 a Empoli.

Le prenotazioni per il tradizionale evento di fine estate nella frazione empolese, occasione anche per fare il punto sulle attività promosse dal centro antiviolenza empolese, sono quindi chiuse.

Il Centro Aiuto Donna Lilith e le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, all’interno delle quali il centro antiviolenza è nato nel 2002, ci tengono a ringraziare sinceramente tutte e tutti coloro che, in ogni occasione, scelgono di sostenere le loro iniziative, con grande sensibilità e generosità, dimostrando attenzione per le attività svolte in favore della comunità e delle persone in condizione di fragilità, come le donne e i minori vittime di violenza.

Fonte: Ufficio Stampa

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