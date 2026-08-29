Risse e presenza di persone moleste, il Questore chiude un locale sul litorale pisano

Cronaca Pisa
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Il Questore della provincia di Pisa ha emesso un provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., con cui si dispone la sospensione della licenza di pubblico spettacolo per un periodo di 15 giorni, nei confronti del titolare di un locale situato sul litorale di Pisa.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei numerosi esposti e segnalazioni arrivati nel corso della stagione estiva 2026, relativi a diverse criticità riconducibili al locale.

Il Questore ha attribuito particolare rilievo a due distinti episodi di aggressione, verificatisi a poco più di un mese di distanza l'uno dall'altro ed entrambi direttamente riconducibili alla frequentazione del locale: in uno di essi è rimasto coinvolto direttamente il personale addetto alla sicurezza, con sviluppi proseguiti di fronte al locale.

"Analogo rilievo è stato attribuito alla presenza, all'interno del locale e nelle aree immediatamente circostanti, di avventori le cui condotte si sono in più occasioni rivelate moleste, incidendo sulla tranquillità e sull'ordinata convivenza civile di residenti e villeggianti, oltre a costituire motivo di allarme per l'ordine e la sicurezza pubblica" si legge nella nota della polizia.

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