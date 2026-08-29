Muore 84enne dell'Empolese durante una nuotata in Versilia

Si chiamava Romano Mancini ed era di Vinci. Aveva 84 anni, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 28 agosto a Viareggio, probabilmente per un malore mentre stava facendo una nuotata in mare.

I bagnini presenti sono subito intervenuti e hanno provato a rianimarlo in attesa dei soccorsi, sul posto anche la Capitaneria di Porto. Mancini era in vacanza in Versilia assieme a moglie e figlia in un bagno della Passeggiata.

Nonostante tutte le manovre di soccorso, per Mancini non c'è stato niente da fare.

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