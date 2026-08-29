Ruba telefono in treno a Firenze, 53enne in carcere

La polizia di Firenze ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 53 anni accusato di furto con destrezza. I poliziotti lo hanno seguito mentre si dirigeva verso lo scalo ferroviario di Santa Maria Novella, dove il 53enne ha tentato a più riprese di aprire gli zaini di almeno quattro turiste, senza riuscirvi a causa delle reazioni allarmate delle stesse vittime.

Una volta giunto all'interno della stazione, il 53enne ha oltrepassato i tornelli e si è diretto verso un binario. Salito a bordo di un vagone, si è messo dietro ad un uomo, ha allungato la mano riuscendo a prelevargli il telefono ed è uscito rapidamente dal treno per tentare la fuga.

Il personale della Squadra Mobile fiorentina lo ha immediatamente bloccato. Nel frattempo, altro personale di polizia ha rintracciato la vittima, che si era appena accorta del furto e stava scendendo dal treno. Il dispositivo è stato restituito al legittimo proprietario. Il 53enne è in carcere.