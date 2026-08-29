Santo Pietro Belvedere, terminati i nuovi marciapiedi

Attualità Capannoli
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Arianna Cecchini

Terminati in questi giorni i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Santo Pietro Belvedere. Il tratto interessato è quello lungo la Strada Provinciale che va dalla zona degli studi medici e della farmacia comunale fino all'area del fontanello di Acqua Buona e della strada che porta al parco pubblico "Pinocchio" e alla zona alta del paese.

"Ricordo che si tratta di un impegno preso dall'Amministrazione Comunale nel programma di governo" commenta la Sindaca Arianna Cecchini "Sicurezza stradale e decoro urbano sono due facce della stessa medaglia per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine. Ringrazio la Provincia di Pisa per l'importante contributo e il settore tecnico del Comune per aver coordinato i lavori che l'impresa affidataria ha eseguito in maniera tempestiva".

L'intervento, di complessivi 150.000 euro, è finanziato in parti uguali dal Comune di Capannoli e dalla Provincia di Pisa, a seguito di un avviso finalizzato alla sicurezza stradale della Provincia di Pisa.

"Con interventi come questi, che l'ente provinciale ha promosso a livello territoriale, laddove c'era una maggiore necessità, perseguiamo il nostro costante ruolo di rafforzare sempre di più la sicurezza della viabilità provinciale, rispondendo concretamente alle esigenze delle Comunità e quindi come vera e propria Casa dei Comuni", sottolinea il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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