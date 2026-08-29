SP19, chiusura temporanea a cura della Provincia di Pisa

Sarà chiusa alla circolazione veicolare e pedonale, dal 31 agosto al 5 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, la SP19 "Via della Camminata" in località Ponte Ginori, nel Comune di Montecatini Val di Cecina.

La chiusura, disposta con apposita ordinanza comunale, ente competente sulla tratta, si rende necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori di abbattimento di sei esemplari di pino situati lungo il tratto stradale interessato, nell'abitato di Ponteginori.

L'intervento è stato concordato con l'Amministrazione Comunale a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato con il Sindaco di Montecatini Val Di Cecina Francesco Auriemma e con il Comandante della Polizia Locale, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la circolazione e per gli operatori impegnati.

"Si tratta di un intervento necessario per la sicurezza di residenti e automobilisti – dichiara il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori –. Ringrazio l'Amministrazione Comunale di Montecatini Val di Cecina per la collaborazione dimostrata nella pianificazione dei lavori, che sono stati organizzati cercando di limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza. Si tratta infatti di un intervento di somma urgenza visti anche i fenomeni meteo e i fortunali delle ultime settimane. Ribadisco tuttavia come già fatto più volte che come Province abbiamo la necessità di ricevere maggiori fondi statali che ci garantiscano una manutenzione migliore e costante del patrimonio arboreo, ad oggi posizionato in gran parte lungo le strade che dunque deve essere rimosso poi quando si arriva situazioni di potenziali criticità. Una gestione nel tempo con maggiori risorse ci consentirebbe una maggiore pianificazione e una più capillare opera di manutenzione senza dover intervenire poi in fase di emergenza visti gli alti numeri di piante, tra l'altro, che costituiscono il patrimonio arboreo", conclude Angori.

Si invitano automobilisti e pedoni della Sp19 Via della Camminata in località Ponteginori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a utilizzare i percorsi alternativi nelle fasce orarie interessate dalla chiusura.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio stampa

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