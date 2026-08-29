Spaccia cocaina, arrestato giovane a Livorno

Un 25enne è stato arrestato a Livorno per spaccio di droga. I carabinieri sono intervenuti in via Giordano Bruno, hanno visto il giovane cedere un involucro in cambio di denaro.

Sono stati attimi di concitazione, in cui l‘uomo ha provato a occultare degli involucri sospetti che aveva addosso. Perquisito, il giovane aveva altri 8 involucri di cellophane termosaldati contenenti circa 6 grammi di cocaina e 210 euro di denaro contante provento dello spaccio.

Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.