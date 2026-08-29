Uomo trovato morto in un laghetto artificiale nel Grossetano

È stato trovato morto all'interno di un laghetto artificiale a Pomonte, frazione del comune di Scansano, nel Grossetano, un uomo di 38 anni di origine indiana, del quale era stata segnalata la scomparsa.

Il corpo è stato individuato dalle squadre dei vigili del fuoco di Grosseto, intervenute su richiesta dei carabinieri. L'area è stata presidiata in attesa dell'arrivo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze, che ha effettuato le delicate operazioni di recupero della salma.

È stata disposta la ricognizione cadaverica, mentre i carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Donna di 86 anni scomparsa a Roccalbegna

Sempre nel Grossetano, proseguono intanto le ricerche di una donna di 86 anni, di cui si sono perse le tracce nelle scorse ore a Roccalbegna.

Le operazioni sono coordinate attraverso un posto di comando avanzato e vedono impegnate due squadre operative del comando dei vigili del fuoco di Grosseto. Il territorio, caratterizzato anche da zone impervie, viene setacciato con l'impiego delle unità cinofile e del nucleo Sapr, specializzato nella ricognizione aerea attraverso i droni.

Le ricerche continueranno fino a quando non sarà possibile chiarire con certezza la sorte della donna.