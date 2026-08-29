Vende alcol a minorenne che si ubriacano, chiuso locale a Firenze

Cronaca Firenze
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Da oggi, sabato 29 agosto, è scattata la sospensione della licenza per 7 giorni per un locale di via Franco Sacchetti a Firenze, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

È emersa una situazione di grave criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, "poiché presso l’attività commerciale in questione, con assoluta noncuranza, sono stati venduti alcolici a minorenni, ponendo in essere delle condotte particolarmente gravi, in grado di generare conseguenze rilevanti per la salute dei giovanissimi clienti" si legge in una nota.

In un controllo del 22 agosto, le volanti sono intervenute a Firenze in Piazza della Vittoria, dove personale sanitario del 118 stava soccorrendo due minorenni che avevano abusato di sostanze alcoliche, una delle quali, a causa del particolare stato di ebbrezza, è stata trasportata a Careggi.

Dagli approfondimenti svolti nei giorni successivi è emerso che, nella serata del 21 agosto, le due minorenni si sono recate proprio nell'attività di via Sacchetti, dove hanno acquistato una bottiglia di vodka, senza che l'esercente avesse svolto alcun tipo di controllo sugli acquirenti.

 

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