Viola il divieto di avvicinamento, 51enne in carcere

I carabinieri di Buti hanno eseguito un arresto nei confronti di un 51enne. L'uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento a moglie e figlio, con tanto di braccialetto elettronico.
Il 51enne, però, ha violato ripetutamente le restrizioni, i carabinieri sono intervenuti e hanno inasprito il provvedimento: l'uomo adesso si trova in carcere a Pisa.
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