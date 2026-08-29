Viola il divieto di avvicinamento, 51enne in carcere

I carabinieri di Buti hanno eseguito un arresto nei confronti di un 51enne. L'uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento a moglie e figlio, con tanto di braccialetto elettronico.

Il 51enne, però, ha violato ripetutamente le restrizioni, i carabinieri sono intervenuti e hanno inasprito il provvedimento: l'uomo adesso si trova in carcere a Pisa.

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