A Firenze buono scrimmage per l'Abc Solettificio Manetti

Testare i meccanismi di gioco, valutare la condizione fisica ed oliare l’amalgama di squadra. E’ quanto ci si aspettava dal primo scrimmage stagionale, che ha visto l’Abc Solettificio Manetti impegnata sul parquet del Pino Firenze ad una settimana dall’inizio della preparazione. Contro la squadra che i gialloblu affronteranno alla prima giornata di campionato, il test amichevole ha offerto spunti positivi a coach Alberto Tonfoni, nonostante i pesanti carichi atletici ancora sulle gambe e le assenze di Andrea Belli e Jacopo Talluri, entrambi a riposo causa influenza.

“È stata una prima settimana positiva – racconta il tecnico gialloblu -. I ragazzi si sono presentati in una forma fisica più che soddisfacente e questo ci ha permesso di reagire bene a carichi di lavoro importanti. Una settimana che abbiamo chiuso con buone indicazioni da questo primo test: una vera e propria partita, a viso aperto, dove nessuno si è risparmiato. Abbiamo avuto un buon atteggiamento sia offensivo che difensivo, ci siamo cercati, e questo è incoraggiante. Certo c’è tanto lavoro da fare, ma le basi per crescere ci sono tutte”.

Per quello che vale, l’Abc Solettificio Manetti si è aggiudicata tre dei quattro tempini di gioco, con un cambio di passo al rientro dall’intervallo lungo dove ha piazzato il break che ha provato ad indirizzare la sfida. Le verve dei padroni di casa, però, ha permesso al Pino di mantenere i giochi aperti, finchè in volata la maggior concretezza castellana ha fatto la differenza.

PINO FIRENZE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 72-78

Tabellino: Balducci 5, Corbinelli 22, De Leone 4, Mancini 14, Lazzeri 13, Carlotti 13, Cantini 2, Ticciati 3, Rosi L. 2, Rosi D., Bertelli, Falorni. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 16-18, 23-18 (39-36), 18-26 (57-62), 15-16 (72-78)

Prossimi impegni di precampionato:

domenica 6/9 ore 17:30 : Virtus Siena – Abc Solettificio Manetti

: Virtus Siena – Abc Solettificio Manetti mercoledì 9/9 ore 20:00 : Abc Solettificio Manetti – Poggibonsi Basket

: Abc Solettificio Manetti – Poggibonsi Basket domenica 20/9 ore 18:00: quarti di finale Coppa Toscana (contro la vincente del match Sancat-Valdisieve)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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