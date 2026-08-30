A Vinci arriva 'ZuccaMania': a Sovigliana la prima festa d'autunno dedicata alle zucche

Un nuovo appuntamento dedicato all'autunno e alle atmosfere di Halloween arriva a Sovigliana, nel territorio di Vinci. Si tratta della prima edizione di "ZuccaMania", in programma sabato 17 ottobre 2026 dalle 14.30 nel parco di Villa Reghini.

L'iniziativa nasce sotto la direzione artistica di Nicola Barsottelli, in collaborazione con il CCN Le Vie di Spicchio-Sovigliana e con il patrocinio del Comune di Vinci.

Il programma punta soprattutto sul coinvolgimento di bambini e famiglie, con una serie di attività pensate per trasformare il parco in uno spazio dedicato alla creatività e all'intrattenimento.

Tra gli appuntamenti principali ci sarà la gara di intaglio delle zucche, aperta a bambini e famiglie e accompagnata da una premiazione finale. Il parco sarà inoltre allestito con scenografie a tema Halloween, spettacoli e attività di truccabimbi.

Non mancheranno alcune aree dedicate a foto e selfie, con corner tematizzati pensati per il pubblico, mentre la parte musicale sarà affidata alla band "Assenza di Segnale", che salirà sul palco nel corso della manifestazione.

La presentazione alla Festa dello Sport

Gli organizzatori saranno presenti anche alla Festa dello Sport del 20 settembre 2026, dove allestiranno uno spazio dedicato alla promozione di "ZuccaMania". L'appuntamento potrà rappresentare anche un'occasione per incontrare gli organizzatori e approfondire il programma della manifestazione.

I biglietti sono già disponibili in prevendita su Eventbrite

Fonte: Ufficio Stampa