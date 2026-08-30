Etrusca Basket, buona la prima: vittoria di misura contro San Giobbe Chiusi

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La squadra di coach Martelloni supera Chiusi per 78-77 nella prima uscita stagionale

Vittoria di misura per La Patrie Etrusca Basket, che nella prima uscita stagionale supera il San Giobbe Chiusi 78-77al termine di una partita equilibrata.

I parziali raccontano un match combattuto: 19-16 dopo il primo quarto, 34-43 all'intervallo, 54-60 al termine del terzo periodo e infine 77-78 al suono della sirena.

Al di là del risultato, che in questa fase della preparazione ha un valore relativo, lo staff biancorosso si è detto soddisfatto delle indicazioni emerse dal primo test. La nuova Etrusca ha mostrato un buon atteggiamento e ha fornito riscontri positivi dopo una prima settimana di lavoro caratterizzata da carichi importanti.

Per la formazione guidata da coach Martelloni si tratta dunque di un primo passo positivo nel percorso di preparazione alla nuova stagione di Serie B Interregionale.

Il calendario della preseason propone ora un nuovo test per l'Etrusca. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre alle 17, a Siena, sul parquet della Mens Sana

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