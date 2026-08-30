Falso profilo WhatsApp a nome dell'ex sindaco di Viareggio Del Ghingaro: "Non sono io"

Cronaca Viareggio
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Giorgio Del Ghingaro (foto da Facebook)

Giorgio Del Ghingaro ha segnalato sui social un messaggio ricevuto da un interlocutore che utilizzava il suo nome e la sua immagine per invitare gli utenti a un gruppo

Giorgio Del Ghingaro, ex sindaco di Viareggio, ha denunciato la presenza di un falso profilo sui social e su WhatsAppche utilizza il suo nome e la sua immagine per contattare gli utenti e invitarli a entrare in un gruppo dedicato a economia e investimenti.

A segnalare il caso è stato lo stesso Del Ghingaro attraverso la sua pagina Facebook, dopo aver ricevuto un invito a iscriversi a un gruppo WhatsApp da parte di un interlocutore che si presentava con il suo nome e una fotografia dell'ex sindaco.

"Non sono io! Qualche buontempone sta usando il mio volto e il mio nome su una chat di Whatsapp. Vi chiedo la cortesia di segnalarlo pubblicamente. Io lo farò alla Polizia Postale. Grazie", ha scritto Del Ghingaro, pubblicando anche uno screenshot del messaggio ricevuto.

L'invito a un gruppo su economia e investimenti

Nel messaggio, il falso interlocutore si presenta così: "Ciao - si legge - sono Giorgio Del Ghingaro e vorrei jnvitarti cordialmente a iscriverti al nostro gruppo whatsapp. In questo gruppo riceverai informazioni sull'economia italiana e sulle opportunità di investimenti in diversi settori".

Il messaggio prosegue con la proposta di entrare gratuitamente nel gruppo: "l'iscrizione è completamente gratuita basta rispondere sì per entrare".

Del Ghingaro ha quindi annunciato l'intenzione di segnalare il caso alla Polizia Postale, invitando al tempo stesso gli utenti a non confondere il profilo utilizzato dal mittente con i suoi canali ufficiali

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