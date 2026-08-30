Festa del Patrono di Quarrata: martedì 1° settembre chiusi i servizi della Casa della Comunità

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In occasione della festa del Patrono di Quarrata, che sarà celebrata martedì 1° settembre, i servizi della Casa della Comunità di Quarrata resteranno chiusi per l’intera giornata. Durante la giornata sarà attivo il servizio di continuità assistenziale, per garantire la necessaria assistenza sanitaria ai cittadini.
Già a partire dal giorno prefestivo, lunedì 31 agosto, per eventuali bisogni medici non urgenti, i cittadini dovranno contattare il numero 116117, attraverso il quale saranno messi in contatto con il medico di continuità assistenziale.
Per la giornata di martedì 1° settembre, in caso di necessità di effettuare prelievi ematici con carattere di urgenza, sarà possibile rivolgersi alla Casa della Comunità di Pistoia (ex Ospedale del Ceppo), dove è presente un punto prelievi ad accesso libero.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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