Firenzuola, auto travolge una moto e fugge: 53enne ferito, caccia al pirata della strada

Cronaca Firenzuola
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L'incidente è avvenuto sulla 610 Imolese. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso a Careggi per politraumi, ma non è in pericolo di vita

Un motociclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 30 agosto, sulla strada statale 610 Imolese, nel territorio di Firenzuola, nel Fiorentino. L'automobilista coinvolto, dopo lo scontro, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto procedeva in senso opposto rispetto alla moto quando è avvenuto il contatto. Nell'impatto, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail.

Il 53enne è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato per politraumi. Nonostante la gravità delle ferite, non sarebbe in pericolo di vita.

Ricerche per rintracciare l'automobilista

Dopo l'incidente sono scattate le ricerche dell'automobilista, che si è allontanato senza fermarsi. Sul caso sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, impegnati a ricostruire la dinamica dello scontro e a identificare il conducente dell'auto.

Gli accertamenti dovranno chiarire anche le circostanze che hanno portato all'impatto tra i due veicoli

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