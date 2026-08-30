Il Castellani tra gli stadi di Euro 2032. Il sindaco: "Progetto restayling va avanti", Nascosti (Fi): "Risultato straordinario"

"Il Ministro Abodi ha dichiarato di voler inserire lo Stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, intervenendo sui social sulla prospettiva che il Carlo Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli Europei di calcio del 2032.

La scelta riguarda in particolare l'utilizzo dello stadio empolese come struttura per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. L'inserimento dell'impianto nel pacchetto legato a Euro 2032 si intreccia con il progetto di ristrutturazione dello stadio, presentato nel luglio 2024.

"Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024 - sottolinea Mantellassi - Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene. Abbiamo ascoltato, abbiamo migliorato il progetto, poi abbiamo avviato l’iter autorizzativo".

Mantellassi ribadisce quindi che il progetto stadio è in movimento: "Il percorso non è fermo: l’iter sta procedendo e procederà ancora".

Nascosti (FI): "Un risultato straordinario per il territorio"

L'inserimento del Castellani nel pacchetto di strutture legate a Euro 2032 è stato accolto con soddisfazione anche da Nicola Nascosti, portavoce regionale di Forza Italia.

"Esprimo grande soddisfazione, sia in veste di portavoce di Forza Italia sia, soprattutto, da cittadino empolese, per la scelta del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di inserire il progetto del nuovo stadio Carlo Castellani nel pacchetto degli impianti di riferimento in vista dei prossimi Europei di calcio del 2032", dichiara Nascosti.

Per il portavoce azzurro si tratta di "un risultato straordinario per il nostro territorio", che "certifica la qualità e la lungimiranza del percorso intrapreso". Nascosti ringrazia quindi le istituzioni coinvolte e l'Empoli Calcio per il lavoro svolto, citando anche il contributo dell'onorevole Deborah Bergamini e del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella.