Il Castellani tra gli stadi di Euro 2032. Il sindaco: "Progetto restyling va avanti", Nascosti (Fi): "Risultato straordinario"

"Il Ministro Abodi ha dichiarato di voler inserire lo Stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, intervenendo sui social sulla prospettiva che il Carlo Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli Europei di calcio del 2032.

La scelta riguarda in particolare l'utilizzo dello stadio empolese come struttura per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. L'inserimento dell'impianto nel pacchetto legato a Euro 2032 si intreccia con il progetto di ristrutturazione dello stadio, presentato nel luglio 2024.

"Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024 - sottolinea Mantellassi - Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene. Abbiamo ascoltato, abbiamo migliorato il progetto, poi abbiamo avviato l’iter autorizzativo".

Mantellassi ribadisce quindi che il progetto stadio è in movimento: "Il percorso non è fermo: l’iter sta procedendo e procederà ancora. Ascoltare, migliorare e decidere. Lo stadio va ristrutturato. Sarà una grande occasione per Empoli".

Stadio Empoli, il punto della situazione

Per il progetto di riqualificazione avanzato dall'Empoli Fc e per la sua successiva gestione funzionale ed economica, sono stati escluse le necessità di sottoporre l'intervento a VIA (decisione per merito dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa) per l'impatto ambientale dell'area di parcheggio al parco di Serravalle, e a VAS (decisione per merito della Città Metropolitana di Firenze) per la variante urbanistica collegata alla proposta.

Le autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, viene spiegato in una nota dal Comune di Empoli, non hanno quindi rilevato effetti ambientali significativi tali da rendere necessario lo svolgimento delle procedure complete di VIA e di VAS.

Nel frattempo, la giunta comunale di Empoli ha disposto la pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori economici eventualmente interessati a presentare proposte alternative relative alla riqualificazione, all'ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica del 'Castellani'. I termini sono ancora aperti.

Qualora, entro il termine indicato nell’avviso, pervengano una o più proposte concorrenti, il Comune procederà alla loro valutazione comparativa, mettendole a confronto sia tra loro sia con quella presentata dall’Empoli Fc.

Nel caso in cui non siano invece presentate proposte alternative, l’Empoli Football Club potrà procedere alla predisposizione e alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Su tale progetto sarà quindi indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, nell’ambito della quale tutte le amministrazioni competenti saranno chiamate a esprimere le proprie determinazioni definitive e a verificare il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nel corso delle precedenti fasi del procedimento. All’esito della Conferenza dei Servizi decisoria, qualora il progetto venga approvato, esso sarà posto a base della successiva procedura di gara per l’affidamento della concessione.

Nascosti (FI): "Un risultato straordinario per il territorio"

L'inserimento del Castellani nel pacchetto di strutture legate a Euro 2032 è stato accolto con soddisfazione anche da Nicola Nascosti, portavoce regionale di Forza Italia.

"Esprimo grande soddisfazione, sia in veste di portavoce di Forza Italia sia, soprattutto, da cittadino empolese, per la scelta del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di inserire il progetto del nuovo stadio Carlo Castellani nel pacchetto degli impianti di riferimento in vista dei prossimi Europei di calcio del 2032", dichiara Nascosti.

Per il portavoce azzurro si tratta di "un risultato straordinario per il nostro territorio", che "certifica la qualità e la lungimiranza del percorso intrapreso". Nascosti ringrazia quindi le istituzioni coinvolte e l'Empoli Calcio per il lavoro svolto, citando anche il contributo dell'onorevole Deborah Bergamini e del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Marco Stella.

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