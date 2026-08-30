Inala gas da detersivo in un negozio a Prato: 37enne ricoverata in ospedale

Cronaca Prato
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La donna è stata soccorsa inizialmente in codice rosso dopo una crisi tossicologica. Da chiarire la dinamica dell'incidente

Una donna di 37 anni è stata ricoverata in ospedale a Prato dopo aver accusato una crisi tossicologica, apparentemente provocata dall'inalazione accidentale dei gas di un detersivo. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, 30 agosto, all'interno di un negozio di via Enrico Berlinguer.

La donna è stata inizialmente soccorsa in codice rosso dai sanitari, che hanno riscontrato sintomi compatibili con un'intossicazione. L'emergenza è stata successivamente declassata a codice giallo, mentre la 37enne è stata trasferita in ospedale, dove i medici del pronto soccorso stanno monitorando le sue condizioni cliniche.

Restano da chiarire le cause dell'inalazione. Al momento non è stato stabilito se la donna abbia respirato i gas fuoriusciti direttamente da una confezione oppure se il prodotto e i suoi effluvi si siano diffusi nell'ambiente del negozio, raggiungendo una concentrazione significativa.

Gli accertamenti dovranno quindi ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare come si sia verificata l'esposizione al prodotto.

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