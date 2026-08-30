Montedomini, si dimette il direttore generale Emanuele Pellicanò

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Il Cda dell'Asp Firenze Montedomini ha accettato le dimissioni per motivi di salute. Il ringraziamento dell'azienda per il lavoro svolto

Il direttore generale dell'Asp Firenze Montedomini, Emanuele Pellicanò, si è dimesso dall'incarico. A comunicarlo è il consiglio di amministrazione dell'azienda, che ha affrontato la questione nella riunione dello scorso 25 agosto.

Pellicanò aveva presentato le proprie dimissioni il 18 agosto. Il Cda, preso atto delle motivazioni, ha deciso di accettarle. Secondo quanto comunicato dall'azienda, la decisione è legata esclusivamente a motivi di salute: "alla luce delle motivazioni legate esclusivamente a motivi di salute, lo stesso Cda si è visto costretto a prenderne atto ed ad accettarle".

Il consiglio di amministrazione di Firenze Montedomini ha quindi espresso il proprio ringraziamento a Pellicanò per il lavoro svolto negli anni alla guida della struttura, sottolineandone passione e professionalità. Il Cda gli ha inoltre rivolto "i più sentiti auguri per il prosieguo della sua attività lavorativa".

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