Gabriele Bellucci muore a Bali a 39 anni mentre fa surf, lutto nell'Empolese Valdelsa

Dopo i tanti viaggi in giro per il mondo per seguire la sua passione, il surf, si era trasferito da circa due anni a Bali, in Indonesia, dove purtroppo è morto in circostanze ancora da chiarire. Vinci e l'Empolese Valdelsa sono in lutto per la scomparsa di Gabriele Bellucci, 39 anni, nato e cresciuto nella frazione di Spicchio-Sovigliana.

Il 39enne è stato trovato morto su una spiaggia a Bali, mentre praticava surf. Non è chiaro al momento se si sia trattato di un incidente in mare o di un malore.

La salma di Bellucci è già rientrata in Italia ed è stata esposta nelle cappelle del commiato dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, mentre i funerali si terranno lunedì 31 agosto alle 10.30, nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.

Bellucci era molto conosciuto sul territorio: aveva lavorato alla Sesa e aveva giocato a calcio nella Spicchiese, negli Amatori Uisp Empoli terza categoria, che lo ricorda con un post sui propri profili social: "Ci sarà sempre in ogni spogliatoio, fra le note prima di una partita, nelle grida che incitano a bordo campo, nella azioni belle, nelle risate, nella voglia di giocare, il tuo sorriso, il tuo prendere a cuore tutto, il tuo instancabile desiderio di scoperta! Un giorno ci riabbracceremo, come facevamo nei momenti belli, come ogni volta che segnavamo un goal, ogni volta che esultavamo per una vittoria o semplicemente per un centimetro di campo guadagnato; ma anche nei momenti brutti, quando un abbraccio significava amicizia, spogliatoio, supporto, squadra! Sei un pezzo di noi, lo sarai per sempre. See you in space cowboy, dal cuore rossoblu!!"