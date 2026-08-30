Scontro tra due moto sulla Futa: due feriti, uno è grave

Cronaca Firenzuola
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Scontro tra due moto sulla statale 65 della Futa a Firenzuola: due motociclisti feriti, uno dei quali soccorso in codice rosso

Due motociclisti sono rimasti feriti in seguito allo scontro tra due moto avvenuto sulla statale 65 della Futa, nel territorio di Firenzuola, nei pressi della località Montalbano, vicino al confine con l'Emilia.

Secondo i primi rilievi, i due mezzi procedevano in direzioni opposte quando, in prossimità di una curva, si sarebbe verificata un'invasione di corsia che avrebbe provocato la collisione.

I due conducenti hanno riportato politraumi. Uno di loro, un 21enne, è stato soccorso in codice rosso e trasportato per le cure del caso. Nonostante la gravità iniziale dei soccorsi, nessuno dei due feriti risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo.

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