Sorpresi a fare graffiti su un'ex casa cantoniera: tre giovani denunciati nel Pisano

Cronaca Fauglia
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I tre sono stati fermati dai carabinieri intorno alle 3 in via Piano della Tora. Sequestrate le bombolette spray utilizzate per i graffiti

Tre giovani sono stati denunciati dai Carabinieri per deturpamento e imbrattamento di cose altrui dopo essere stati sorpresi mentre realizzavano graffiti su un'ex casa cantoniera a Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa.

L'intervento è avvenuto nella nottata del 23 agosto, durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione dei Carabinieri di Fauglia. Intorno alle 3, transitando in via Piano della Tora, i Carabinieri hanno notato i tre ragazzi mentre erano intenti a imbrattare con disegni e sigle la struttura.

L'edificio, attualmente in disuso, è di proprietà della Provincia di Pisa. I militari hanno proceduto sul posto al sequestro delle bombolette di vernice spray utilizzate per realizzare i graffiti.

I tre giovani sono stati quindi deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria.

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