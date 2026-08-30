Trovato morto in campagna un uomo di 84 anni, ucciso da un colpo di fucile

Cronaca Rosignano Marittimo
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L'anziano si era allontanato da casa da qualche tempo. Da chiarire la dinamica, tra le ipotesi anche l'incidente o il gesto volontario

È stato trovato morto un uomo di 84 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto nella mattinata di oggi in un campo in località Poggio d'Arco, a Nibbiaia, nel territorio di Rosignano, tra i boschi delle colline a sud di Livorno.

Il corpo era in parziale stato di decomposizione, circostanza che rende più complesso stabilire nell'immediato le cause del decesso. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato di Rosignano, che ha avviato gli accertamenti.

La Procura di Livorno ha disposto l'autopsia per chiarire con precisione le cause della morte. Secondo una prima valutazione medica, l'anziano potrebbe essere deceduto a causa di uno sparo di arma da fuoco, verosimilmente un fucile, ma lo stato di conservazione della salma rende necessari ulteriori accertamenti.

Era scomparso da tre giorni con un fucile

Un elemento emerso nelle indagini è che l'uomo era scomparso da casa tre giorni fa e, secondo quanto ricostruito finora, si era allontanato portando con sé un fucile.

Questa circostanza, insieme al ritrovamento del corpo e alla prima valutazione medica, rende centrale per gli investigatori l'accertamento della dinamica. Al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Sarà quindi l'esame autoptico, disposto dalla Procura, a fornire elementi decisivi per chiarire la causa del decesso e le circostanze in cui è avvenuta la morte.

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