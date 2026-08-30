Turista tedesco di 26 anni scomparso in Mugello: ricerche a tappeto

icerche a tappeto nel Mugello per un turista tedesco di 26 anni, scomparso da ieri nella zona di Mucciano, nei pressi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Il giovane era in vacanza con la famiglia e non ha fatto rientro nell'agriturismo dove alloggiava con i familiari.

I familiari hanno presentato una denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Ronta di Mugello, vicina alla località dove soggiornano. Secondo le prime ricostruzioni, ieri sera il 26enne avrebbe detto di voler fare una passeggiata a piedi nelle vicinanze della struttura. Da quel momento, però, non ha più fatto ritorno e, con il passare delle ore, i familiari hanno deciso di dare l'allarme.

Un elemento che rende più difficili le ricerche è il fatto che il giovane sarebbe uscito senza portare con sé il telefono cellulare, impedendo così di poter utilizzare immediatamente la sua posizione per individuarlo.

Ricerche con unità cinofile ed elicottero

Le operazioni sono scattate dall'inizio del pomeriggio e si concentrano in particolare nella zona di poggio Le Ville. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, con una squadra di terra e l'Unità di Comando Locale (Ucl), dotata di personale specializzato in topografia per organizzare la raccolta delle informazioni e pianificare le attività di ricerca e perlustrazione.

Sono state attivate anche le unità cinofile, mentre l'elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna sta sorvolando l'area. Mobilitate inoltre le associazioni di volontariato che operano alle dipendenze dei vigili del fuoco.

Turista scomparsa a Volterra, ritrovata in buone condizioni

Un caso analogo si è verificato nella notte a Volterra, in provincia di Pisa, ma si è concluso con il ritrovamento della persona scomparsa. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 2 di notte dopo l'attivazione del piano di ricerca per una turista canadese che non aveva fatto ritorno nell'albergo dove soggiornava.

La donna è stata successivamente ritrovata in buone condizioni al confine con la provincia di Siena. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi persa dopo aver camminato per alcuni chilometri in una direzione diversa da quella prevista.

Per le ricerche è stato utilizzato anche un drone, mentre il sistema Artemis ha consentito di tentare di individuare il cellulare della turista attraverso le celle telefoniche.

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