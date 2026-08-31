10eLotto, vinti 100mila euro a Firenze

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(foto Stefano Casati)

Il 10eLotto sorride alla Toscana. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 28 agosto presso il punto vendita in Via del Gignoro a Firenze, grazie ad una giocata da 3 euro, è stato centrato un colpo da 100mila - vincita più alta di giornata - con un 9 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.

Fonte: Ufficio Stampa

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