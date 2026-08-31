730 anni di Opera di Santa Maria del Fiore, le iniziative

L’8 settembre 2026, nel giorno dedicato alla Natività di Maria, l’Opera di Santa Maria del Fiore festeggia i 730 anni dalla sua fondazione offrendo per l’occasione delle iniziative gratuite per il pubblico.

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, l’Opera propone anche quest’anno l’ingresso gratuito al Museo dell’Opera del Duomo a Firenze per tutta la giornata dell’8 settembre, dalle 8:30 fino alla mezzanotte (ultimo ingresso ore 23.00). L’accesso è consentito senza prenotazione.

È la prima volta, invece, per l’iniziativa “Le Mani dell’Opera” con visite didattiche nei laboratori (Bottega di Via dello Studio e laboratorio di Piazza del Capitolo) dove gli operai e i restauratori svolgono le attività, normalmente non visibili al pubblico, che permettono la conservazione del complesso monumentale della Cattedrale di Firenze.

Si tratta di un’attività rivolta a famiglie con bambini dai 6 anni in su e adulti a cui sarà possibile partecipare solo prenotandosi per email (dal primo settembre) scrivendo a: edu@duomo.firenze.it.

Partecipando alle visite didattiche si potrà assistere alla lavorazione del marmo con cui si realizzano gli elementi decorativi che andranno a sostituire quelli degradati sul Duomo e sul Campanile. Un percorso tattile insegnerà come riconoscere le diverse tipologie di marmo e di arenarie, i laterizi, le forme di degrado e le patine del tempo. La visita si concluderà davanti alle facciate del Duomo e del Battistero, dove ai partecipanti sarà mostrato come riconoscere gli elementi realizzati o restaurati nei laboratori.

Fonte: Ufficio Stampa