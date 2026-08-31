99Posse al Concerto della Liberazione di Sesto

Cultura Sesto Fiorentino
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Saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre (ore 21,15) in piazza Vittorio Veneto, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra le band più influenti della scena musicale alternativa e militante. Hanno ridefinito l'unione tra musica e attivismo, partendo dall'esperienza dei centri sociali per poi raggiungere il grande pubblico, mantenendo ben salde le proprie radici. In attività dal 1991, sono stati tra i pionieri del raggamuffin, un sound che nel tempo non ha disdegnato incursioni nell’elettronica, nel drum'n'bass e nel trip hop.

Con i 99 Posse entrano nel vivo i grandi concerti del festival Liberi Tutti che, sempre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, vedrà protagonisti Dimartino (mercoledì 2 settembre) con il nuovo album “L’improbabile piena dell’Oreto”, gli Zen Circus (giovedì 3) sulle ali dell’ultima uscita “Il Male”, gli Ex-Otago (venerdì 4) nel decennale dell’album capolavoro “Marassi” e Fulminacci (sabato 5) nell’ambito del tour estivo “Fulminacci all’aperto”. Tutte le sere dalle ore 18, street food, aperitivi e birreria.

Liberi Tutti è anche incontri letterari, teatro e altre iniziative: si parte con la presentazione del libro “E poi torno anch'io. La storia di cinque operai deportati a Mauthausen” di Vera Paggi e Lorenza Pleuteri, martedì primo settembre alle ore 18 alla Libreria Ubik Rinascita di Sesto Fiorentino, alla presenza delle autrici (ingresso libero, prenotazione consigliata, tel. 055.440107 sestofiorentino@ubiklibri.it).

Il festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con We Agency e con il contributo di Unicoop Firenze. Info e programma completo su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, sui canali social del festival: www.facebook.com/liberitutti.sestohttps://www.instagram.com/liberitutti_sesto.

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