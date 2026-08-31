A Pisa le Giornate della Geografia 2026

Dal 6 all’8 settembre 2026 il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa ospiterà le "Giornate della Geografia 2026", il convegno nazionale dell'Associazione dei Geografi Italiani (AGeI), presieduta da Elena dell’Agnese (Università Milano-Bicocca).

Per tre giorni, geografe e geografi provenienti da tutta Italia si riuniranno a Pisa per il loro appuntamento annuale, quest’anno dedicato al tema “Intelligenza artificiale e saperi geografici. Sfide etiche, educative, territoriali”.

L'Università di Pisa è stata scelta come sede del convegno per le ricerche condotte sull'intelligenza artificiale nei diversi ambiti disciplinari dell'Ateneo, a cui la geografia pisana ha contribuito con le attività di ricerca svolte da Michela Lazzeroni e Antonello Romano nell'ambito del progetto PNRR FAIR (Future Artificial Intelligence Research).

Il programma delle giornate, che è riflette questa impostazione interdisciplinare, si aprirà lunedì 7 settembre con la sessione plenaria incentrata sul rapporto tra intelligenza artificiale e città algoritmica. A seguire si terranno tre tavole rotonde con studiose e studiosi provenienti da università ed enti di ricerca italiani e internazionali, in cui la prospettiva geografica sarà messa a confronto con gli approcci tecnologico, filosofico, giuridico, pedagogico e ambientale.

A precedere i lavori scientifici, che si svolgeranno il 7 e l’8 settembre al l Polo della Memoria San Rossore 1938, l'escursione di domenica 6 settembre nella città di Pisa dedicata al rapporto tra patrimonio storico e trasformazione urbana.

L'evento è organizzato da AGeI e dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e nell’ambito del progetto di Eccellenza.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa