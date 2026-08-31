Antica Fiera di Signa: un'edizione raddoppiata tra grandi ritorni, tradizione e novità

Fino al 21 settembre un calendario straordinariamente ricco di appuntamenti. Dopo molti anni torna il Palio delle Botti. Tra gli eventi più attesi anche la Festa Medievale, il trentennale del gemellaggio con Oberdrauburg, il Festival Conversatorio e la nuova edizione di “Un fiume di Paglia”
Quasi un mese di festa, cultura, spettacoli e tradizioni per riscoprire l’identità di Signa e vivere insieme i suoi luoghi più suggestivi. Iniziata venerdì scorso, fino al 21 settembre torna l’Antica Fiera di Signa con un’edizione raddoppiata, più lunga e ambiziosa, pronta ad animare la città con un susseguirsi di iniziative rivolte a cittadini e visitatori di ogni età.
Dalle piazze al Castello, dal Parco dei Renai a San Mauro, da Villa Alberti a Villa Castelletti, Signa diventerà un grande palcoscenico diffuso. Musica, rievocazioni storiche, incontri culturali, mostre, danza, spettacoli, appuntamenti gastronomici e iniziative per i bambini accompagneranno il pubblico fino alla serata conclusiva del 21 settembre.
Il momento più atteso sarà il ritorno, dopo molti anni di interruzione, del Palio delle Botti. Domenica 6 settembre San Mauro tornerà a vivere l’entusiasmo e la partecipazione di una competizione profondamente legata alla memoria e all’identità della comunità. L’appuntamento sarà preceduto, mercoledì 2 settembre, dalla cena dei Rioni e dal sorteggio del Palio.
Un altro importante ritorno sarà quello della Festa Medievale, che il 4 e 5 settembre trasformerà il Castello di Signa con gli antichi mestieri, spettacoli, stand gastronomici, il Corteo Storico, il Palio degli Arcieri, il Convivium e il suggestivo incendio della Torre.
Particolare rilievo sarà riservato alle celebrazioni per il trentennale del gemellaggio tra Signa e Oberdrauburg. La cerimonia ufficiale del 5 settembre rinnoverà un rapporto di amicizia e collaborazione che da trent’anni unisce le due comunità.
Completamente rinnovata anche “Un fiume di Paglia”, la sfilata di moda dedicata ai cappelli, curata da Elena Frandi, che lunedì 21 settembre, nella cornice di Villa Castelletti, concluderà la manifestazione valorizzando una delle tradizioni artigianali più rappresentative di Signa.
Per il secondo anno consecutivo tornerà inoltre il Festival Conversatorio, in programma il 19 e il 20 settembre a Villa Alberti. Tra gli appuntamenti culturali spiccano, poi, la mostra fotografica in memoria di Beppe Bonardi, che sarà inaugurata il 19 settembre nel Palazzo Comunale.
Grande attesa anche per il doppio appuntamento con i fuochi d’artificio: lo spettacolo pirotecnico del 1° settembre e la spettacolare serata del 5 settembre con l’Incendio della Torre.
Tra le novità di questa edizione figura la “Rificolona’s Got Talent”, in programma l’8 settembre: un momento pensato per dare spazio alla creatività e al talento dei bambini di Signa, all’interno della tradizionale Festa della Rificolona.
La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Signa e dalla Pro Loco Signa, con il sostegno del Banco Fiorentino, del CSO e di numerosi sponsor del territorio.
“Quella del 2026 sarà un’Antica Fiera ancora più grande, partecipata e diffusa – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi –abbiamo costruito un programma capace di unire le tradizioni più amate a nuove occasioni di incontro, coinvolgendo piazze, frazioni, associazioni e luoghi simbolo della nostra città. Il ritorno del Palio delle Botti, dopo molti anni, rappresenta una delle emozioni più forti di questa edizione: non sarà soltanto una competizione, ma il recupero di una parte importante della nostra storia e della nostra identità. Accanto al Palio torneranno la Festa Medievale e tanti appuntamenti che racconteranno una comunità viva, orgogliosa delle proprie radici e capace di guardare al futuro. Un momento particolarmente significativo sarà la cerimonia per l’82° anniversario della Liberazione di Signa, che vedrà come relatrice ufficiale l’assessora regionale Cristina Manetti: un’occasione per custodire la memoria, ricordare il valore della libertà e trasmetterlo alle nuove generazioni. Il trentennale del gemellaggio con Oberdrauburg permetterà inoltre di rinnovare un rapporto di amicizia che unisce da tempo le nostre comunità. “Un fiume di Paglia”, il Festival Conversatorio, la mostra dedicata a Beppe Bonardi e il Palio dipinto da Skim arricchiranno un calendario davvero straordinario. L’invito è partecipare e vivere insieme quasi un mese di festa”.
“La realizzazione di un programma così ampio ha richiesto mesi di lavoro, organizzazione e grande impegno – ha poi affermato la presidente della Pro Loco Signa, Letizia Pancani – abbiamo lavorato con entusiasmo per offrire alla città una manifestazione accogliente, varia e capace di coinvolgere pubblici diversi. Desidero ringraziare sinceramente tutti i volontari e l’intero Consiglio della Pro Loco per l’impegno profuso, insieme alle associazioni, agli artisti, agli operatori, agli sponsor e a tutte le persone che hanno collaborato. Il ritorno degli appuntamenti storici e l’introduzione di novità come la “Rificolona’s Got Talent” dimostrano come la tradizione possa rinnovarsi, crescere e coinvolgere anche i più piccoli”.
PROGRAMMA COMPLETO
LUNEDÌ 31 AGOSTO
Piazza Cavour
Ore 21.00 – Presentazione del libro di Mattia Boschi e breve spettacolo di magia
MARTEDÌ 1° SETTEMBRE
Piazza Cavour – Viale Mazzini – Piazza della Repubblica
Ore 16.00 – Mercato
Ore 17.30 – Danza a cura delle scuole Dance Formula, Oscardani e Tangueria di Fucecchio
Parcheggio laterale del Comune, Piazza della Repubblica
Esibizione del Circo dell’Acqua
Piazza Cavour
Ore 20.45 – Intrattenimento a cura di RADIODIVINA
Ore 23.00 – TOMBOLA a cura della Pubblica Assistenza
Ore 23.30 – SPETTACOLO PIROTECNICO
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
Arena di piazza A. Ciampi
Ore 20.00 – Cena dei Rioni di San Mauro e sorteggio per il Palio delle Botti
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE
Da Piazza Stazione a Piazza della Repubblica
Ore 21.00 – Celebrazione dell’82° anniversario della Liberazione di Signa
Relatrice ufficiale: Cristina Manetti
VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Castello di Signa
Dalle ore 18.30 alle ore 24.00 – FESTA MEDIEVALE con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mostre a cielo aperto degli antichi mestieri
Ore 20.45 – Sfilata del Corteo Storico dalla chiesa di San Lorenzo al Castello di Signa
Ore 21.45 – Arrivo al Giardino dell’Edera e Palio degli Arcieri
SABATO 5 SETTEMBRE
Cappella dei Caduti – Cimitero di San Miniato
Ore 9.00 – Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre
Piazza della Repubblica – Palazzo Comunale
Ore 10.30 – Cerimonia del trentennale del gemellaggio tra Signa e Oberdrauburg
Castello di Signa
Dalle ore 18.00 – FESTA MEDIEVALE con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mostre a cielo aperto degli antichi mestieri
Ore 20.30 – CONVIVIUM, banchetto medievale con animazione della Compagnia del Teatro del Ramino. Presenta Alessandro Calonaci. Prenotazione obbligatoria: info@prolocosigna.it oppure 055 8790183
Ore 23.45 – INCENDIO DELLA TORRE
DOMENICA 6 SETTEMBRE
San Mauro a Signa
Ore 16 – Palio delle Botti
LUNEDÌ 7 SETTEMBRE
Piazza Cavour
Ore 21.00 – Intrattenimento con la band “Rum e Nicotina”
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
Piazza Cavour – Dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Festa della Rificolona
Ore 18.00 – Presentazione delle Rificolone
Ore 19.00 – Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, benedizione e processione delle Rificolone
Ore 21.00 – “Rificolona’s Got Talent”: i bambini talentuosi di Signa, a cura di Lidia Coci
Al termine, gelato offerto ai bambini dalla Gelateria Ballerini
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE
Casa Madre Suore Passioniste
Ore 21.00 – Concerto di archi a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi
GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
Piazza Stazione
Ore 20.00 – Cena Sarda
Ore 21.00 – Intrattenimento musicale Triapason
Prenotazione obbligatoria per la cena: info@prolocosigna.it oppure 055 8790183
VENERDÌ 11 SETTEMBRE
Museo Civico della Paglia
Ore 20.30 – Concerto della Fanfara dei Bersaglieri A. Marzi
SABATO 12 SETTEMBRE
Rock Chalet – Parco dei Renai, Lotto 1
Ore 21.00 – Spettacolo di danza a cura di Dance Connection e Campi Danza e Canto, con protagonisti del territorio
DOMENICA 13 SETTEMBRE
Ex Tiro al Volo
Ore 18.00 – Asta in Circolo
Stadio del Bisenzio
Ore 20.30 – “La Cena della Domenica”
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
Villa Alberti
Ore 21.00 – Concerto del Coro La Martinella con la partecipazione della Filarmonica G. Verdi
MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
Stadio del Bisenzio – Ex Campo di tiro a volo
Ore 17.00 – Festa degli Arcieri, prova di tiro con l’arco e merenda
Villa Alberti
Ore 21.15 – Proiezione di un documentario a cura di Short Movie Man Studios
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
Villa Alberti
Ore 21.00 – Presentazione del libro di Alessandro Sarti “Dante Alighieri”
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
Villa Alberti
Ore 21.00 – Tributo a Lucio Dalla “La sera dei Miracoli”
SABATO 19 SETTEMBRE
Palazzo Comunale
Ore 11.00 – Mostra fotografica dedicata a Beppe Bonardi
Villa Alberti
Ore 15.30 – Inaugurazione del Festival
Ore 16.00-23.30 – Festival Conversatorio
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Villa Alberti
Ore 16.00-23.30 – Festival Conversatorio
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE
Villa Castelletti
Ore 21.00 – “Un fiume di Paglia”
Settima edizione della sfilata di moda dedicata ai cappelli
Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa
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