Antica Fiera di Signa: un'edizione raddoppiata tra grandi ritorni, tradizione e novità

Quasi un mese di festa, cultura, spettacoli e tradizioni per riscoprire l’identità di Signa e vivere insieme i suoi luoghi più suggestivi. Iniziata venerdì scorso, fino al 21 settembre torna l’Antica Fiera di Signa con un’edizione raddoppiata, più lunga e ambiziosa, pronta ad animare la città con un susseguirsi di iniziative rivolte a cittadini e visitatori di ogni età.

Dalle piazze al Castello, dal Parco dei Renai a San Mauro, da Villa Alberti a Villa Castelletti, Signa diventerà un grande palcoscenico diffuso. Musica, rievocazioni storiche, incontri culturali, mostre, danza, spettacoli, appuntamenti gastronomici e iniziative per i bambini accompagneranno il pubblico fino alla serata conclusiva del 21 settembre.

Il momento più atteso sarà il ritorno, dopo molti anni di interruzione, del Palio delle Botti. Domenica 6 settembre San Mauro tornerà a vivere l’entusiasmo e la partecipazione di una competizione profondamente legata alla memoria e all’identità della comunità. L’appuntamento sarà preceduto, mercoledì 2 settembre, dalla cena dei Rioni e dal sorteggio del Palio.

Un altro importante ritorno sarà quello della Festa Medievale, che il 4 e 5 settembre trasformerà il Castello di Signa con gli antichi mestieri, spettacoli, stand gastronomici, il Corteo Storico, il Palio degli Arcieri, il Convivium e il suggestivo incendio della Torre.

Particolare rilievo sarà riservato alle celebrazioni per il trentennale del gemellaggio tra Signa e Oberdrauburg. La cerimonia ufficiale del 5 settembre rinnoverà un rapporto di amicizia e collaborazione che da trent’anni unisce le due comunità.

Completamente rinnovata anche “Un fiume di Paglia”, la sfilata di moda dedicata ai cappelli, curata da Elena Frandi, che lunedì 21 settembre, nella cornice di Villa Castelletti, concluderà la manifestazione valorizzando una delle tradizioni artigianali più rappresentative di Signa.

Per il secondo anno consecutivo tornerà inoltre il Festival Conversatorio, in programma il 19 e il 20 settembre a Villa Alberti. Tra gli appuntamenti culturali spiccano, poi, la mostra fotografica in memoria di Beppe Bonardi, che sarà inaugurata il 19 settembre nel Palazzo Comunale.

Grande attesa anche per il doppio appuntamento con i fuochi d’artificio: lo spettacolo pirotecnico del 1° settembre e la spettacolare serata del 5 settembre con l’Incendio della Torre.

Tra le novità di questa edizione figura la “Rificolona’s Got Talent”, in programma l’8 settembre: un momento pensato per dare spazio alla creatività e al talento dei bambini di Signa, all’interno della tradizionale Festa della Rificolona.

La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale di Signa e dalla Pro Loco Signa, con il sostegno del Banco Fiorentino, del CSO e di numerosi sponsor del territorio.

“Quella del 2026 sarà un’Antica Fiera ancora più grande, partecipata e diffusa – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi –abbiamo costruito un programma capace di unire le tradizioni più amate a nuove occasioni di incontro, coinvolgendo piazze, frazioni, associazioni e luoghi simbolo della nostra città. Il ritorno del Palio delle Botti, dopo molti anni, rappresenta una delle emozioni più forti di questa edizione: non sarà soltanto una competizione, ma il recupero di una parte importante della nostra storia e della nostra identità. Accanto al Palio torneranno la Festa Medievale e tanti appuntamenti che racconteranno una comunità viva, orgogliosa delle proprie radici e capace di guardare al futuro. Un momento particolarmente significativo sarà la cerimonia per l’82° anniversario della Liberazione di Signa, che vedrà come relatrice ufficiale l’assessora regionale Cristina Manetti: un’occasione per custodire la memoria, ricordare il valore della libertà e trasmetterlo alle nuove generazioni. Il trentennale del gemellaggio con Oberdrauburg permetterà inoltre di rinnovare un rapporto di amicizia che unisce da tempo le nostre comunità. “Un fiume di Paglia”, il Festival Conversatorio, la mostra dedicata a Beppe Bonardi e il Palio dipinto da Skim arricchiranno un calendario davvero straordinario. L’invito è partecipare e vivere insieme quasi un mese di festa”.

“La realizzazione di un programma così ampio ha richiesto mesi di lavoro, organizzazione e grande impegno – ha poi affermato la presidente della Pro Loco Signa, Letizia Pancani – abbiamo lavorato con entusiasmo per offrire alla città una manifestazione accogliente, varia e capace di coinvolgere pubblici diversi. Desidero ringraziare sinceramente tutti i volontari e l’intero Consiglio della Pro Loco per l’impegno profuso, insieme alle associazioni, agli artisti, agli operatori, agli sponsor e a tutte le persone che hanno collaborato. Il ritorno degli appuntamenti storici e l’introduzione di novità come la “Rificolona’s Got Talent” dimostrano come la tradizione possa rinnovarsi, crescere e coinvolgere anche i più piccoli”.

PROGRAMMA COMPLETO

LUNEDÌ 31 AGOSTO

Piazza Cavour

Ore 21.00 – Presentazione del libro di Mattia Boschi e breve spettacolo di magia

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE

Piazza Cavour – Viale Mazzini – Piazza della Repubblica

Ore 16.00 – Mercato

Ore 17.30 – Danza a cura delle scuole Dance Formula, Oscardani e Tangueria di Fucecchio

Parcheggio laterale del Comune, Piazza della Repubblica

Esibizione del Circo dell’Acqua

Piazza Cavour

Ore 20.45 – Intrattenimento a cura di RADIODIVINA

Ore 23.00 – TOMBOLA a cura della Pubblica Assistenza

Ore 23.30 – SPETTACOLO PIROTECNICO

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

Arena di piazza A. Ciampi

Ore 20.00 – Cena dei Rioni di San Mauro e sorteggio per il Palio delle Botti

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

Da Piazza Stazione a Piazza della Repubblica

Ore 21.00 – Celebrazione dell’82° anniversario della Liberazione di Signa

Relatrice ufficiale: Cristina Manetti

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

Castello di Signa

Dalle ore 18.30 alle ore 24.00 – FESTA MEDIEVALE con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mostre a cielo aperto degli antichi mestieri

Ore 20.45 – Sfilata del Corteo Storico dalla chiesa di San Lorenzo al Castello di Signa

Ore 21.45 – Arrivo al Giardino dell’Edera e Palio degli Arcieri

SABATO 5 SETTEMBRE

Cappella dei Caduti – Cimitero di San Miniato

Ore 9.00 – Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre

Piazza della Repubblica – Palazzo Comunale

Ore 10.30 – Cerimonia del trentennale del gemellaggio tra Signa e Oberdrauburg

Castello di Signa

Dalle ore 18.00 – FESTA MEDIEVALE con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mostre a cielo aperto degli antichi mestieri

Ore 20.30 – CONVIVIUM, banchetto medievale con animazione della Compagnia del Teatro del Ramino. Presenta Alessandro Calonaci. Prenotazione obbligatoria: info@prolocosigna.it oppure 055 8790183

Ore 23.45 – INCENDIO DELLA TORRE

DOMENICA 6 SETTEMBRE

San Mauro a Signa

Ore 16 – Palio delle Botti

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

Piazza Cavour

Ore 21.00 – Intrattenimento con la band “Rum e Nicotina”

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE

Piazza Cavour – Dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Festa della Rificolona

Ore 18.00 – Presentazione delle Rificolone

Ore 19.00 – Santa Messa nella chiesa di San Giovanni, benedizione e processione delle Rificolone

Ore 21.00 – “Rificolona’s Got Talent”: i bambini talentuosi di Signa, a cura di Lidia Coci

Al termine, gelato offerto ai bambini dalla Gelateria Ballerini

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE

Casa Madre Suore Passioniste

Ore 21.00 – Concerto di archi a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

Piazza Stazione

Ore 20.00 – Cena Sarda

Ore 21.00 – Intrattenimento musicale Triapason

Prenotazione obbligatoria per la cena: info@prolocosigna.it oppure 055 8790183

VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Museo Civico della Paglia

Ore 20.30 – Concerto della Fanfara dei Bersaglieri A. Marzi

SABATO 12 SETTEMBRE

Rock Chalet – Parco dei Renai, Lotto 1

Ore 21.00 – Spettacolo di danza a cura di Dance Connection e Campi Danza e Canto, con protagonisti del territorio

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ex Tiro al Volo

Ore 18.00 – Asta in Circolo

Stadio del Bisenzio

Ore 20.30 – “La Cena della Domenica”

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Villa Alberti

Ore 21.00 – Concerto del Coro La Martinella con la partecipazione della Filarmonica G. Verdi

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Stadio del Bisenzio – Ex Campo di tiro a volo

Ore 17.00 – Festa degli Arcieri, prova di tiro con l’arco e merenda

Villa Alberti

Ore 21.15 – Proiezione di un documentario a cura di Short Movie Man Studios

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

Villa Alberti

Ore 21.00 – Presentazione del libro di Alessandro Sarti “Dante Alighieri”

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Villa Alberti

Ore 21.00 – Tributo a Lucio Dalla “La sera dei Miracoli”

SABATO 19 SETTEMBRE

Palazzo Comunale

Ore 11.00 – Mostra fotografica dedicata a Beppe Bonardi

Villa Alberti

Ore 15.30 – Inaugurazione del Festival

Ore 16.00-23.30 – Festival Conversatorio

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Villa Alberti

Ore 16.00-23.30 – Festival Conversatorio

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

Villa Castelletti

Ore 21.00 – “Un fiume di Paglia”

Settima edizione della sfilata di moda dedicata ai cappelli

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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