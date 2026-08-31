Auto in fiamme sulla Variante SS1 a Livorno: intervengono i Vigili del fuoco

Cronaca Livorno
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Illesi i proprietari della vettura, nessun danno agli altri veicoli

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Livorno sulla Variante SS1, in direzione nord, all'altezza dell'uscita Livorno sud, per un'auto in fiamme. A richiedere l'intervento sono stati gli stessi proprietari della vettura, rimasti illesi. Non si registrano danni ad altri veicoli né incidenti causati dall'incendio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della vettura.

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