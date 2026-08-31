Auto in fiamme sulla Variante SS1 a Livorno: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Livorno sulla Variante SS1, in direzione nord, all'altezza dell'uscita Livorno sud, per un'auto in fiamme. A richiedere l'intervento sono stati gli stessi proprietari della vettura, rimasti illesi. Non si registrano danni ad altri veicoli né incidenti causati dall'incendio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della vettura.

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