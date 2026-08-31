Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena: sette denunce e quattro segnalazioni

Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena nel fine settimana appena trascorso. L'attività si è concentrata lungo le principali arterie del territorio e ha portato alla denuncia in stato di libertà alla Procura di Arezzo di tre persone per ricettazione, di tre per guida sotto l'effetto di alcool, e di una per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Arezzo quattro persone trovate in possesso di una modesta quantità di cocaina e hashish.

In particolare, i Carabinieri hanno intercettato in località Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, un'auto con a bordo tre persone di nazionalità cilena. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto monili in oro e contanti, risultati trafugati qualche giorno prima da un'abitazione della provincia di Firenze. I tre, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati alla Procura di Arezzo, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Durante l'attività, i militari dell'Arma si sono avvalsi anche del supporto di un elicottero dei Carabinieri proveniente da Pisa.

Particolarmente significativo, inoltre, il dato emerso dai controlli sulla guida in stato di ebbrezza: due dei tre automobilisti denunciati presentavano un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto al limite consentito dalla legge.

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