Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena: sette denunce e quattro segnalazioni

Cronaca Bibbiena
Condividi su:
Leggi su mobile

A Corsalone fermata un'auto: a bordo trovati oro e contanti risultati rubati in provincia di Firenze. Controlli anche contro guida in stato di ebbrezza e spaccio di droga

Controlli stradali straordinari dei Carabinieri di Bibbiena nel fine settimana appena trascorso. L'attività si è concentrata lungo le principali arterie del territorio e ha portato alla denuncia in stato di libertà alla Procura di Arezzo di tre persone per ricettazione, di tre per guida sotto l'effetto di alcool, e di una per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Arezzo quattro persone trovate in possesso di una modesta quantità di cocaina e hashish.

In particolare, i Carabinieri hanno intercettato in località Corsalone, nel comune di Chiusi della Verna, un'auto con a bordo tre persone di nazionalità cilena. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto monili in oro e contanti, risultati trafugati qualche giorno prima da un'abitazione della provincia di Firenze. I tre, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati alla Procura di Arezzo, mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Durante l'attività, i militari dell'Arma si sono avvalsi anche del supporto di un elicottero dei Carabinieri proveniente da Pisa.

Particolarmente significativo, inoltre, il dato emerso dai controlli sulla guida in stato di ebbrezza: due dei tre automobilisti denunciati presentavano un tasso alcolemico superiore di oltre il doppio rispetto al limite consentito dalla legge.

Notizie correlate

Bibbiena
Cronaca
12 Agosto 2026

Scout di 16 anni investito a Bibbiena, il sindaco di Cercola chiede collaborazione per trovare il pirata

Il sindaco di Cercola (Campania), Biagio Rossi, ha chiesto la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Bibbiena (Arezzo) e della polizia municipale per contribuire all'individuazione del conducente dell'auto che lo scorso 4 [...]

Arezzo
Cronaca
11 Agosto 2026

Maltempo in provincia di Arezzo, decine di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo questo pomeriggio in provincia di Arezzo: il territorio è stato interessato da un forte temporale con pioggia e vento che ha provocato alberi e rami caduti, l'allagamento di sottopassi [...]

Bibbiena
Cronaca
5 Agosto 2026

Bimbo morto all’asilo di Soci, tagliato l’albero della tragedia: il nido riaprirà a settembre

Riaprirà a settembre l’asilo nido Ambarabà di Soci, nel comune di Bibbiena, rimasto chiuso per nove mesi dopo la morte di un bambino di poco più di due anni, avvenuta [...]



Tutte le notizie di Bibbiena

<< Indietro

torna a inizio pagina