A Castelfiorentino torna 'La giunta in Circolo': sindaca e assessori in tour nelle frazioni

La sindaca Francesca Giannì e la Giunta comunale tornano nei circoli del capoluogo e delle frazioni per raccontare il lavoro di due anni di mandato e discutere i progetti che verranno. Sette appuntamenti, sette comunità, un metodo: sedersi allo stesso tavolo. Questo ciclo di incontri è promosso dal Partito democratico di Castelfiorentino e mira a portare l’amministrazione comunale dentro i circoli di Castelfiorentino.

Dal 3 al 18 settembre la sindaca Francesca Giannì, il vicesindaco Gianluca D’Alessio e gli assessori Franco Spina, Marta Longaresi, Federico Nunziata e Federica Parisi attraverseranno il territorio, frazione per frazione, per fare il punto su quanto realizzato e mettere in discussione i progetti dei prossimi anni davanti a chi qui ci vive ogni giorno.

"Il format è quello di sempre, ed è la ragione per cui funziona: nessun palco, nessuna distanza - spiega il segretario del Pd Castelfiorentino Gabriele Romei. Si entra in un circolo, si racconta il lavoro fatto, si ascoltano domande, critiche e proposte. I circoli sono il luogo in cui Castelfiorentino si è sempre riconosciuta: presidi di socialità che tengono insieme il capoluogo e le frazioni, tenuti in piedi da volontarie e volontari, e che restano il posto più naturale in cui la politica torna a essere una conversazione tra persone".

Ogni serata seguirà lo stesso schema: il racconto del lavoro portato avanti dall’inizio del mandato, nel giugno 2024, e poi tutto lo spazio necessario alle domande. La sindaca e ciascun assessore interverranno sulle proprie deleghe — urbanistica e lavori pubblici, bilancio, attività produttive e sport, scuola e politiche giovanili, politiche sociosanitarie, abitative e della mobilità, ambiente, manutenzioni e decoro, cultura e turismo — ma il tempo più prezioso sarà quello dedicato a chi ascolta.

Si parlerà dei cantieri in corso e quelli in programma, dei servizi, delle manutenzioni, le scelte di bilancio e i progetti che l’amministrazione intende portare avanti nella seconda parte del mandato. Il senso di attraversare il territorio circolo per circolo è proprio questo: ogni frazione ha le sue priorità, le sue urgenze e la sua idea di futuro.

"Ogni anno facciamo il punto con i cittadini - dichiara la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì - consapevoli che solo il confronto continuo permette di gestire il paese come davvero vogliamo: con i cittadini, dal basso, con umiltà e ambizione, con coraggio e grande dedizione. Ogni risultato raggiunto è infatti solo l’apice di un processo di coralità dove sono i cittadini i veri protagonisti. Al centro di una città fatta per il loro vivere, per rispondere ai loro bisogni, per prendersi cura di loro. Sanità, sicurezza, infrastrutture, ambiente, imprese, educazione: due anni in cui abbiamo realizzato e progettato molto, moltissimo, ma ancora tanto è da fare, per la nostra Città per vivere".

Romei chiarisce: "'La Giunta in Circolo' non è una passerella e non è un rito. È accettare di rendere conto in un luogo che non controlliamo, dove chi ha una critica te la fa in faccia e chi ha un’idea la mette sul tavolo. È il modo in cui questa comunità ha sempre fatto politica, e per noi resta il migliore. Andare nei circoli, uno per uno, significa anche riconoscere quello che sono: in molte frazioni sono l’ultimo presidio di socialità rimasto, tenuti aperti da volontari che ci mettono serate, mani e passione. Senza di loro non ci sarebbero né le feste, né i tavoli, né questi incontri. In poco più di due anni la Giunta ha fatto scelte che si vedono già e altre che si vedranno più avanti. Come Partito Democratico sosteniamo questo lavoro con convinzione, ma il nostro compito non è applaudire: è portare la voce di chi vive nelle frazioni dentro le decisioni, e verificare che gli impegni presi diventino fatti. A chi legge chiediamo una cosa sola: venire. Anche per contestare, anche solo per ascoltare. Una serata in un circolo vale più di cento discussioni sui social".

Questo il programma degli appuntamenti, aperti a tutti: giovedì 3 settembre Cambiano 21.15, venerdì 4 settembre Bastione 21.15, domenica 6 settembre Praticelli 10.15, martedì 8 settembre Puppino 21.15, lunedì 14 settembre Castelnuovo 21.15, mercoledì 16 settembre Dogana 21.15, venerdì 18 settembre Petrazzi 21.15.

Fonte: Ufficio Stampa PD Empolese Valdelsa