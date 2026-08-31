Catturavano cardellini con reti e richiami acustici: due denunce

Due persone, un 45enne e un 38enne, sono state denunciate all'Autorità giudiziaria di Livorno dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Venturina Terme al termine di un'attività investigativa sulla cattura illegale di avifauna selvatica protetta.

I due, residenti in un comune del Sud Italia e già destinatari di precedenti segnalazioni specifiche, sono stati sorpresi nel territorio di Piombino, nella zona di Campo all'Olmo, mentre erano impegnati nella cattura di esemplari di cardellino (Carduelis).

L'intervento è scattato nell'ambito dei controlli svolti dai Carabinieri Forestali per la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario ritenuto dagli investigatori significativo.

Sequestrati reti, richiami acustici e coltelli

Durante la ricognizione dell'area nella quale i due sono stati sorpresi, i militari hanno recuperato e sequestrato il materiale utilizzato per la cattura. In particolare sono stati trovati due coltelli con lama di 22 centimetri, tre apparecchi acustici per il richiamo degli uccelli e una rete di sei metri per due.

I due dovranno rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di maltrattamento di animali, furto venatorio, porto abusivo di armi, uccellagione, utilizzo non consentito di richiami acustici e reti ed esercizio della caccia in periodo di divieto.

Liberati cinque cardellini

Particolare attenzione è stata riservata agli animali catturati. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Livorno, informata durante le operazioni, i Carabinieri Forestali hanno rilasciato in natura cinque cardellini vivi.

Gli esemplari, secondo quanto riferito dai militari, non presentavano lesioni riconducibili agli strumenti utilizzati per la cattura e hanno quindi potuto essere restituiti al loro ambiente naturale.

Le contestazioni riguardano diverse disposizioni del codice penale e della legge 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica e sulla disciplina dell'attività venatoria, tra cui quelle relative al maltrattamento di animali, all'uccellagione, all'impiego di mezzi non consentiti e all'esercizio della caccia durante il periodo di divieto.

I Carabinieri Forestali hanno annunciato che i controlli proseguiranno nelle diverse aree verdi della provincia di Livorno, con particolare attenzione alle attività illegali che possono danneggiare la fauna selvatica e l'ambiente.

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