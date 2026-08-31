Due incendi nella pineta di Levante a Viareggio, si indaga sull’ipotesi dolosa

Due distinti focolai sono stati segnalati nel pomeriggio nella pineta di Levante, nella zona della Darsena a Viareggio. A individuare il fumo sono state le squadre di volontari impegnate nel pattugliamento dell'area, consentendo un intervento tempestivo.

Le fiamme sono state circoscritte e, una volta completate le operazioni di spegnimento, è prevista la bonifica della zona interessata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'origine dolosa, in linea con quanto già accaduto in precedenti episodi registrati nella pineta.

Sul posto sono intervenuti operatori della Croce Verde e della Misericordia di Viareggio, insieme al personale dell'Unione dei Comuni della Versilia e ai vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio. Presenti anche la polizia locale, il direttore delle operazioni della Regione Toscana e i carabinieri forestali, impegnati negli accertamenti sulle cause dei roghi.