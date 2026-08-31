Educazione sessuo-affettiva nelle scuole, Pd Empoli aderisce alla campagna

Come Partito Democratico di Empoli aderiamo alla campagna referendaria per portare l’educazione sessuoaffettiva nelle scuole e sosteniamo il referendum per l’abrogazione della riforma Valditara.

Educare ragazze e ragazzi alla consapevolezza, al consenso, alla parità e al rispetto significa costruire relazioni più sane, ma anche fare prevenzione. Significa contrastare stereotipi e discriminazioni e fornire gli strumenti per riconoscere controllo, prevaricazione e violenza.

L’educazione sessuoaffettiva è quindi una responsabilità pubblica: portarla nelle scuole significa agire sulle radici culturali delle disuguaglianze e contribuire a costruire una società più libera e più giusta.

È una posizione che abbiamo già portato nelle istituzioni, approvando lo scorso anno un ordine del giorno a sostegno dell’educazione sessuoaffettiva nelle scuole e con la raccolta firme per questo referendum vogliamo dare continuità a quell’impegno e contribuire, anche a Empoli, a una mobilitazione per una scuola che metta al centro diritti, consapevolezza e rispetto.

Saremo al parco di Serravalle da giovedì 3 a domenica 6 settembre, dalle 18.30, per raccogliere le firme a sostegno del referendum.

Perché educare al rispetto significa investire nel futuro e costruire, insieme, una società più libera, consapevole e giusta.

Fonte: Partito Democratico di Empoli