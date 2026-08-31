FDB Festival, a Castelfiorentino al via 12 serate di musica live

Dodici serate di musica live, tutte a ingresso gratuito, con area “street food”, luna park e altri appuntamenti dedicati allo sport e al tempo libero. È questo il marchio di fabbrica di “FDB Festival”, uno degli appuntamenti più attesi e vibranti della stagione estiva che si svolgerà a Castelfiorentino (FI) nella zona stadio di viale Roosevelt da mercoledì 2 a domenica 13 settembre. Un festival di pura energia, giunto alla settima edizione, in cui si potrà assistere ogni sera a un concerto, divertirsi con le attrazioni del Luna Park, o provare le mille prelibatezze da consumare al volo (anche al tavolo) accompagnate come di consueto da un’ampia selezione di birre artigianali. Avvio con “il botto” mercoledì 2 settembre (ore 18.00) con l’apertura dell’area “food” e del Luna Park, che darà vita ad un’esplosione di gioia e di allegria con attrazioni mozzafiato per tutte le età, dagli adulti ai bambini.

I palati più esigenti non avranno di che lamentarsi, potendo spaziare tra un’ampia offerta di sapori unici e allettanti: dalle puntine di maiale nero di Puglia al pulled pork artigianale; dal panino con il polpo alla paella; dalla frittura di calamari e gamberi al panino di mare; dagli “gnummareddi” al lampredotto e alle specialità fiorentine; dalla pizza fritta al coppo misto napoletano, e poi hamburger in tutte le salse, patatine, bomboloni, crepes, ciambelle. Insomma, il consiglio è venire affamati! Non mancheranno, come dicevamo all’inizio, tante birre artigianali, come si conviene all’identità della manifestazione.

FDB Festival Castelfiorentino, il programma

Il primo concerto del festival (mercoledì 2 settembre - ore 21.00) vedrà esibirsi sul palco i “Killer Queen”, la Queen Tribute band, cui seguirà giovedì 3 “Indie power” (la festa Indie più grande d’Italia) e il 4 “Metempsicosi. Dinosaurus tour”, grandi protagonisti della musica elettronica italiana. Sabato 5 settembre una serata tutta da cantare con i Mamamia in tour, drag queen show and dance, mentre domenica 6 appuntamento con “Incubo + Hara”. Lunedì 7 serata leggendaria con “Anthology MJ tribute”, dedicata all’indimenticabile Re del Pop Michael Jackson. Martedì 8 settembre “Living Theory”, mentre mercoledì 9 “Pinguini Tribute“, un viaggio tra i grandi successi del pop italiano generazionale. Giovedì 10 settembre tutti con le mani alto per accompagnare il concerto intitolato “Azzurro”, con i grandi successi della musica italiana, mentre venerdì 11 “Fuego”, El latin urban party. Sabato 12 un classico di FDB Festival: “Voglio tornare negli anni ‘90”, il Live show più amato d’Italia che con i suoi ritmi trascinanti e alcuni brani irripetibili coinvolgono tutte le generazioni, dai giovani agli adulti. Finale domenica 13 settembre con “Generazione Wanni”, format live show e dj set.

Ma non è finita. Oltre agli artisti e alle band musicali, ci sarà spazio per tante iniziative collaterali che arricchiranno il programma, come il raduno statico di auto sportive, storiche e moto (sabato 12), le presentazioni di squadre sportive, percorsi dedicati per bambini e ragazzi per avvicinarsi al ciclismo e così via.

FDB Festival è patrocinato dal Comune di Castelfiorentino, con il sostegno di numerosi sponsor.

“FDB Festival - sottolineano la Sindaca Francesca Giannì e l’Assessore Gianluca D’Alessio - rappresenta ormai un appuntamento consolidato e molto atteso dell’estate castellana, capace di richiamare ogni anno un pubblico ampio e trasversale, ma con una particolare capacità di coinvolgere le giovani generazioni.

Il programma musicale di questa settima edizione è particolarmente ricco e variegato. La sua forza sta proprio nella capacità di coniugare musica, socialità, sport e tempo libero, offrendo uno spazio di incontro e di condivisione rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, ma aperto a tutte le età. Come Amministrazione Comunale siamo quindi particolarmente lieti di sostenere una manifestazione che mette al centro la partecipazione e che contribuisce a rendere Castelfiorentino un luogo vivo, dinamico e capace di offrire ai più giovani occasioni concrete di stare insieme e vivere il territorio”.

Per il programma dettagliato del festival: pagina Instagram e facebook FDB FESTIVAL - Per maggiori informazioni – 347.7241025

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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