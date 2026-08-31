Doppio incendio nel Grossetano, paura a Orbetello: fiamme vicino alle case e alla ferrovia

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Grosseto nel pomeriggio di oggi per due incendi, uno nel territorio di Gavorrano e l'altro in quello di Orbetello. Il primo rogo, divampato in località La Castellaccia, è già stato estinto e sono in corso le operazioni di bonifica. Resta, invece, ancora attivo l'incendio sviluppatosi in località Patanella, tra Ansedonia e Orbetello, dove le fiamme hanno interessato sterpaglie e aree boschive arrivando a minacciare alcune abitazioni e la linea ferroviaria.

A La Castellaccia, nel Comune di Gavorrano, l'incendio ha interessato sterpaglia e bosco. Sul posto sono intervenute una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica e due squadre della sede centrale di Grosseto. Il rogo è stato completamente spento e le squadre sono ora impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area.

Situazione ancora in evoluzione, invece, a Patanella, tra Ansedonia e Orbetello: l'incendio, alimentato dalla vegetazione, si è sviluppato in prossimità di alcune abitazioni e della linea ferroviaria. Sul posto stanno operando due squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello e una squadra del presidio rurale VVF di Ansedonia.

Per le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme sono inoltre impegnati un elicottero dei Vigili del Fuoco e un elicottero della Regione Toscana. I Vigili del Fuoco stanno lavorando anche a presidio delle abitazioni minacciate dall'incendio, mentre, a causa della presenza delle fiamme nelle vicinanze della linea ferroviaria, il traffico dei treni nella zona interessata è stato interrotto.

In entrambi gli interventi è presente anche personale dell'organizzazione regionale AIB della Regione Toscana, impegnato nelle attività di supporto alle operazioni di spegnimento e contenimento degli incendi.

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