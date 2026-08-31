Guida in stato di ebbrezza, arrestato dopo 6 anni a Santa Croce

Il 29 agosto i carabinieri di Santa Croce sull’Arno hanno arrestato un 45enne di origini straniere. "Il provvedimento, che dispone la revoca di un precedente decreto di sospensione con il conseguente ripristino della carcerazione, vede l'uomo destinatario di una condanna definitiva a tre mesi di arresto" si legge in una nota.
La pena si riferisce a un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel territorio di Pistoia nel maggio del 2020. L'arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è in carcere a Pisa.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
22 Agosto 2026
Gabrio Giannoni, una delle figure più conosciute di Santa Croce sull'Arno, è scomparso a 74 anni, l'annuncio è stato dato nella giornata di venerdì 21 agosto. Grandissimo appassionato di pallavolo [...]
Toscana
Cronaca
20 Agosto 2026
Pioggia intensa e forti raffiche di vento hanno colpito anche la Fi-Pi-Li, dove alcuni automobilisti del gruppo Facebook 'I Dannati della Fi-Pi-Li' segnalano la presenza di alberi e rami caduti [...]
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
20 Agosto 2026
I Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno hanno denunciato tre persone per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. I fatti risalgono alla mattinata del 19 agosto, quando i militari, [...]
<< Indietro