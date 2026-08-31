Incendio in appartamento a Montespertoli, gravemente ustionato un uomo

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, a Montespertoli in un appartamento di una palazzina di due piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso un uomo rimasto coinvolto. Quest'ultimo, un 66enne di origine senegalese, ha riportato ustioni in varie parti del corpo.

Intervenuto l'elisoccorso Pegaso, il ferito è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa. Al momento non è nota la prognosi. Da quanto si apprende l'uomo, soccorso in gravi condizioni dopo aver riportato grandi ustioni diffuse e inalato fumo, sarebbe in pericolo di vita.

La palazzina, nelle campagne di Montespertoli nella zona di Baccaiano, non ha subito danni strutturali. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio che, secondo quanto emerso al momento, sarebbero da ricondurre a motivi accidentali. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Scandicci e dei vigili del fuoco.

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