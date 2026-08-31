Incendio in appartamento a Montespertoli, soccorso un uomo ustionato

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, a Montespertoli in un appartamento di una palazzina di due piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e soccorso un uomo rimasto coinvolto. Quest'ultimo, un 66enne di origine senegalese, ha riportato ustioni in varie parti del corpo.

Intervenuto l'elisoccorso, il ferito è stato trasportato al Centro grandi ustionati dell'ospedale Cisanello di Pisa. Al momento non è nota la prognosi.

La palazzina non ha subito danni strutturali. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio che, secondo quanto emerso al momento, sarebbero da ricondurre a motivi accidentali. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Scandicci e dei vigili del fuoco.