Incendio nella notte in un capannone di una ditta a Signa

Questa notte a Signa un incendio ha coinvolto un capannone in disuso, originariamente adibito a magazzino, all'interno di una ditta chimica. Secondo i primi accertamenti svolti da vigili del fuoco e carabinieri di Signa, intervenuti sul posto, l'incendio sarebbe da ricondurre a cause accidentali. Proseguono le indagini.

Sempre in provincia di Firenze un altro incendio, nel tardo pomeriggio di ieri domenica 30 agosto, ha coinvolto un appartamento a Montespertoli: sul posto è stato soccorso un uomo, rimasto gravemente ustionato.