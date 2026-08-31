Isola del Giglio, 15enne perde il contatto con il padre durante un'escursione in apnea: ritrovato dalla Guardia Costiera

Momenti di apprensione questa mattina all'Isola del Giglio per le ricerche di un ragazzo di 15 anni, che ha perso il contatto con il padre durante un'escursione in apnea.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10, nella zona di mare compresa tra Giglio Campese e Cala di Sparvieri. Il giovane si trovava in acqua insieme al padre quando i due hanno perso il contatto. È stato lo stesso genitore a lanciare l'allarme, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata dalla Guardia Costiera.

Ricerche con elicottero e sommozzatori

Per le ricerche è stato mobilitato l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Cecina, con due sommozzatori a bordo. Contemporaneamente, dal porto di Porto Ercole, è partito un gommone dei Vigili del Fuoco di Grosseto con personale SA (soccorritori acquatici), diretto verso l'area interessata per le attività di ricerca e assistenza.

La situazione si è fortunatamente risolta in tempi relativamente brevi. Intorno alle 10.40, infatti, è arrivata la notizia del ritrovamento: il 15enne è stato individuato e recuperato da un'imbarcazione della Guardia Costiera.

Il ragazzo è stato quindi riportato a bordo. Conclusa l'emergenza, tutte le squadre impegnate nelle ricerche hanno iniziato le operazioni di rientro.