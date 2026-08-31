Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica Genova-Pisa-Roma nei fine settimana del 5/6 e 12/13 settembre, in occasione di importanti interventi di manutenzione e potenziamento tecnologico tra Grosseto e Orbetello. La circolazione sarà sospesa nel tratto interessato dai lavori, con conseguenti variazioni di orari, percorsi e fermate per i treni a lunga percorrenza e regionali e l'attivazione di servizi sostitutivi con bus.

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono la sostituzione dei deviatoi nella stazione di Alberese, con l'installazione di apparati di nuova generazione caratterizzati da migliori prestazioni e maggiore resilienza all'usura. Contestualmente saranno eseguiti interventi di adeguamento degli impianti di segnalamento e trazione elettrica. Inoltre sarà svolta una manutenzione straordinaria al ponte ferroviario che attraversa il fiume Osa.

Durante le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Grosseto e Orbetello, questo comporterà per i treni a lunga percorrenza e regionali la riprogrammazione degli orari di partenza e/o di arrivo, la cancellazione, la modifica di percorso o la limitazione in località intermedie.

Nelle attività di cantiere saranno impiegati oltre 70 tecnici di RFI e imprese appaltatrici con oltre 30 mezzi d’opera. L’investimento è di oltre 5 milioni di euro.

Le modifiche alla circolazione

I treni Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, via Civitavecchia saranno deviati via Firenze Campo Marte-Roma, con soppressione delle fermate da Livorno a Civitavecchia. I treni Frecciargento Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno cancellazioni, con impatti anche nei giorni 4, 7, 11 e 14 settembre.

I treni Intercity delle tratte Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini, Salerno-Torino Porta Nuova subiranno cancellazioni parziali e/o modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune fermate intermedie. Alcuni treni Intercity Notte delle tratte Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale subiranno modifiche di orario e di percorso con perdita di alcune di fermate intermedie. Previsto servizio bus per i treni Intercity e per alcuni treni Intercity Notte. Alcuni Intercity Notte subiranno modifiche anche nella giornata di venerdì.

I treni del Regionale in servizio sulla linea Pisa-Roma subiranno modifiche di orario e saranno cancellati nella tratta Grosseto-Orbetello/Civitavecchia, tra queste località sarà attivo un servizio bus.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio attraverso: i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.

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