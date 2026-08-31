Alluvione in Nepal, uno dei dispersi è originario di Pisa

Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet è toscano. Si chiama Luca Barachini, è originario di Pisa e vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale; ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Barachini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi.

Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto, poi nient'altro. Il fratello di Barachini, che come i familiari vive a Pisa, ha detto a La Nazione di essere in contatto con la Farnesina.

A raccontare dettagli sul viaggio è stata la compagna del pisano che sulle sue pagine social aveva postato l'itinerario che avrebbe dovuto svilupparsi a cavallo tra Tibet, Nepal e Himalaya. Da Lhasa, dovevano arrivare, attraverso l'Everest, a Kathmandu.

Nei giorni scorsi aveva parlato a Repubblica un toscano che si è salvato dall'alluvione in Nepal dopo aver visto la morte in faccia, si tratta di Stefano Lotumolo, originario di Altopascio. Arrivato nel paese asiatico per un reportage sulla montagna sacra Kailash, è stato sorpreso assieme alla compagna dalla tremenda alluvione. Ora si trova a Katmandu e spera di rientrare in Italia col volo del 4 settembre.