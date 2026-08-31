Verde pubblico e sicurezza: proseguono i sopralluoghi e gli interventi in tutta la città dopo l’ondata di maltempo

Continuano su tutto il territorio comunale le attività di verifica, messa in sicurezza e ripristino a seguito del forte maltempo dello scorso 20 e 21 agosto. Nella mattinata di oggi, i tecnici degli uffici comunali hanno effettuato un accurato sopralluogo nelle aree a verde della frazione di Bonelle, definendo un quadro dettagliato degli interventi da realizzare, che si affianca al piano di azione già operativo in altre zone della città.

Nel dettaglio delle operazioni a Bonelle, gli uffici hanno già provveduto alla rimozione di un cedro in via Arezzo, dove nei prossimi giorni si completerà lo smaltimento della ceppaia, e al taglio di due querce danneggiate all'interno del giardino della scuola. Sul lato ovest dell'Ombrone sono stati tolti i rami da due alberi caduti, un cedro e una quercia; accogliendo una specifica richiesta dei residenti, i tronchi verranno lasciati in loco con l'obiettivo di impiegarli nella realizzazione di un'opera artistica al servizio del quartiere.

Da domani la ditta incaricata avvierà la rimozione dei rami spezzati nelle varie aree verdi, con un cantiere che proseguirà per l'intera settimana. Contestualmente, gli interventi hanno interessato il tratto nord di via Fiorentina, dove la ditta Bigalli è intervenuta per la rimozione degli alberi caduti sia lungo l'asse viario sia nelle adiacenti proprietà private.

Il cantiere comunale ha garantito la priorità alla circolazione stradale sgomberando prima le carreggiate dai rami caduti, per poi spostarsi sui giardini pubblici, a partire dal Giardino Volante. Le operazioni di ripristino proseguiranno fino alla prossima settimana concentrandosi su Bottegone, sul Parco Baden Powell e sulle restanti aree verdi cittadine.

"La tutela del patrimonio naturale e la sicurezza dei residenti sono due priorità di questa amministrazione e devono camminare di pari passo - ha specificato l’assessore al Verde, Riccardo Trallori -. Stiamo portando avanti un lavoro capillare attraverso i sopralluoghi dei nostri uffici per monitorare ogni situazione di rischio generata dal recente maltempo. Interveniamo con tempestività dove necessario, mantenendo sempre aperto l'ascolto verso il territorio: la scelta di conservare alcuni tronchi a Bonelle per un progetto artistico, nasce proprio dall'attenzione alle proposte dei cittadini e dalla cura condivisa per i nostri spazi pubblici".

I monitoraggi tecnici da parte del personale comunale e le attività delle squadre operative proseguiranno fino alla messa in sicurezza delle alberature negli spazi pubblici del territorio.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa