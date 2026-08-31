Torna la Marcia per la Pace Empoli-Monterappoli: "In piazza per un altro mondo possibile"

Venerdì 4 settembre torna la Marcia della Pace Empoli-Monterappoli. "Un appuntamento diventato imprescindibile e quest’anno ancora più importante alla luce del proliferare dei conflitti dentro e fuori dall’Europa" spiegano da Arci Comitato territoriale Empolese Valdelsa. "Il 2026, infatti, ha visto aprirsi un nuovo pericolosissimo fronte di guerra - tutt’ora in corso - con l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che si aggiunge a quelli già in atto da anni. Tutto questo mentre a Gaza continua a consumarsi un genocidio e in Cisgiordania le violazioni contro la popolazione palestinese si moltiplicano. In questo scenario l’evento organizzato per il quarto anno consecutivo dal Circolo Arci Monterappoli, con il patrocinio del Comune di Empoli e la collaborazione di numerose altre realtà del territorio, è preziosissimo. Una vera e propria piattaforma di associazioni, enti, cittadini e cittadine unite nel ribadire il no secco all’utilizzo dello strumento guerra nella risoluzione delle controversie e la necessità di ristabilire una giurisprudenza internazionale in grado di garantire giustizia e diritti per i popoli".

Quest’anno inoltre la Marcia per la Pace Empoli-Monterappoli si arricchisce entrando nel circuito del "Giro d’Italia per la Pace", con la possibilità di far sfilare la Lampada della Pace, simbolo itinerante dell’iniziativa diffusa promossa dalla Fondazione Perugia Assisi per la Cultura della Pace. Inoltre, con l’adesione di altri due circoli - il Circolo Arci Fontanella e il Circolo Arci San’Andrea - la marcia si amplia con una partenza parallela da queste due frazioni alla volta di Monterappoli.

L’appuntamento, dunque, è duplice: alle 18.30 in piazza della Vittoria (con partenza alle 19.15, dopo il laboratorio per bambine e bambini a tema pace) e alla stessa ora di fronte ai Circoli Arci di Sant’Andrea e Fontanella. All’arrivo al Circolo Arci Monterappoli, come di consueto, ci sarà un punto ristoro (per informazioni e prenotazioni 333 8806520 o 377 3654221). "La Marcia per la Pace Empoli-Monterappoli è un’occasione imperdibile per portare in piazza la rivendicazione di un altro mondo possibile - concludono da Arci - un mondo a misura di quelle nuove generazioni che vi si affacciano e verso i quali dobbiamo il massimo della responsabilità e dell’impegno".

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