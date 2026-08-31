Marco Carrai lascia la presidenza di Fondazione Meyer

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Marco Carrai

"Sono stato attaccato perché console onorario di Israele" ha detto in conferenza stampa

Marco Carrai, console onorario di Israele per la Toscana, in conferenza stampa ha annunciato che lascerà l'incarico di presidente della Fondazione Meyer.

"C'è un limite alla politica, c'è un limite all'ambizione, c'è un limite oltre il quale l'avversario non può diventare il nemico. Quel limite serve a proteggere la politica stessa dalle degenerazioni. Nel caso dei miei contestatori politici, quel limite è stato oltrepassato" ha detto in conferenza stampa.

Ancora Carrai: "Ho accettato la richiesta del governatore Giani che con forza mi ha chiesto, quando volevo dimettermi, di rimanere in carica fino alla nomina del mio successore, così da garantire anche la continuità alla fondazione, ma ritengo che non sia più possibile proseguire in questo clima di tensione non dignitoso per la mia persona e per la mia famiglia che come me sostiene questa causa stando in silenzio".

Carrai ha accusato di essere stato "brutalmente attaccato" perché "sono da quasi 7 anni console onorario di Israele", e per questo "da allora sono minacciato ed insultato" come se "io stesso fossi portatore di guerra, di male e di morte".

"Ora più di sempre sto dalla parte del popolo ebraico e sarò sempre fedele alle mie convinzioni, come ai miei principi cristiani, e ancor prima ebraici, di pace e di giustizia" ha concluso.

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