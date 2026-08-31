Successo per il Memorial Luciano Cinelli a Fucecchio: "Lo sport unisce e genera solidarietà"

Si è concluso con un grande successo di pubblico e di partecipazione il Memorial Luciano Cinelli – Trofeo Città di Fucecchio 2026, il torneo di calcio giovanile che, per tre giornate, ha trasformato lo stadio Filippo Corsini in un luogo di sport, amicizia e solidarietà. L'iniziativa, organizzata dal Comitato Fucecchio Con le Donne per la Vita con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Pro Loco, ha visto protagoniste importanti società professionistiche e dilettantistiche della categoria Under 14, regalando ai tanti presenti partite di grande qualità e un bellissimo clima di festa. A vincere il torneo riservato alle squadre professionistiche è stato l’Empoli, mentre nella competizione dedicata alle compagini dilettantistiche è stato il Monteserra.

Ma il risultato più importante è stato quello fuori dal campo: il Memorial ha confermato il suo profondo valore sociale, raccogliendo fondi che saranno destinati all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa (ASI) per sostenere la ricerca.

"Siamo davvero felici per la riuscita di questa manifestazione – dichiara la sindaca Emma Donnini. Il Memorial Luciano Cinelli è la dimostrazione di come lo sport possa educare, unire le persone e generare solidarietà concreta. Vedere tanti giovani giocare con entusiasmo e, allo stesso tempo, contribuire a una causa così importante è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Un sentito grazie va agli organizzatori, alle società sportive, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento".

Al termine del torneo sono intervenuti anche: Lori Vanni (moglie di Luciano Cinelli), Edna Gobert (dottoressa, membro dell'ASI di Pisa) e Sergio Gasparri (segretario del comitato). Tutti hanno ribadito l'importanza di unire i valori dello sport a quelli della solidarietà, nell'ottica di un bene più grande: quello di aiutare chi sta soffrendo. Il Comune di Fucecchio esprime il proprio ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e rinnova il sostegno alle iniziative che sanno coniugare i valori dello sport con l'impegno per il bene comune. Prossimamente, insieme agli organizzatori del torneo, verrà reso noto l'ammontare dei fondi raccolti, frutto delle molte iniziative che il comitato ha organizzato e sta organizzando.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio